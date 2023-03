Peste suina: 18 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Diciotto nuovi casi di Peste suina africana sono stati accertati dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I positivi, da inizio emergenza, salgono così in totale a 516: 332 in Piemonte e 184 in Liguria. I nuovi casi in Piemonte sono stati riscontrati in provincia di Alessandria: uno a Cassinelle (quindicesima positività da quando è iniziata l'emergenza), quattro a Orsara Bormida (cinque in totale da inizio emergenza), quattro a Ponzone (trentanove). I nuovi casi liguri sono stati registrati in provincia di Savona: sette a Sassello (quarantaquattro), uno a Stella (due), e uno a Varazze (prima positività).Con il caso di Varazze diventano 75 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana