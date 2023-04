Peste suina: nove nuovi casi in Piemonte, 534 i positivi

I positivi, alla peste suina, sono 534, nove in più rispetto all'aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 341 le positività totali; in Liguria rimangono stabili a 193. I nuovi nove casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria: otto a Grognardo (diciannove le positività da quando è iniziata l'emergenza), uno a Montaldo Bormida (sette). Lo ha reso noto l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte.