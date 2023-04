Peste suina: 15 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

L'epidemia di Peste suina africana conta oggi 15 nuovi casi nell'area infetta, 7 in Piemonte e 8 in Liguria. Li ha accertati, come sempre, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Con l'ultimo aggiornamento i casi positivi sono ora 549: in Piemonte salgono a 348, in Liguria a 201. I nuovi sette casi piemontesi sono stati registrati a Lerma (otto le positività da quando è iniziata l'emergenza), uno a Mongiardino Ligure (tre), due a Orsara Bormida (sette), uno a Ovada (14), uno a Rocca Grimalda (14), uno a Tagliolo Monferrato (quattro). I nuovi otto casi liguri sono tre in provincia di Genova, due a Serra Riccò (11 dall'inizio dell'emergenza), uno a Vobbia (sei); cinque in provincia di Savona, uno a Giusvalla (due), uno a Sassello (45), tre a Varazze (cinque).