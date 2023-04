Chiorino, vicenda Embraco bruttissima

Tutta la vicenda ex Embraco rappresenta una bruttissima pagina di storia che ha segnato, e continua a ferire, un territorio in cui le prime vittime sono proprio i lavoratori e le loro famiglie a cui ribadito vicinanza e sostegno. Lo ha affermato l'assessore al Lavoro del Piemonte Elena Chiorino a margine del processo sull'ex fabbrica Embraco. "Confidando nel lavoro della Magistratura l'auspicio è che, nelle sedi opportune, si possa arrivare a definire un giusto risarcimento per tutti i lavoratori coinvolti", ha concluso.