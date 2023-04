Meteo: nuvolosità alternata a schiarite

Queste le previsioni del tempo sull'Italia per oggi, secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Nord: nuvolosità compatta sulle aree alpine e sulla Liguria con possibilità di deboli piogge, mentre sulle aree di confine, deboli nevicate oltre i 1800-2000 metri; sul resto del nord nubi medio alte ad iniziare dai settori occidentali, ma con scarsa possibilità di pioggia. Centro e Sardegna: molto nuvoloso sulle regioni centrali, per nuvolosità soprattutto alta, poi nel corso del pomeriggio, la nuvolosità tendera' a divenire più compatta ed interesserà la Sardegna, l'Umbria e la Toscana, con la possibilità di qualche piovasco sulla parte più settentrionale della Toscana. Sud e Sicilia: residua instabilità sulla Sicilia settentrionale e sulla Calabria ionica, con rovesci che già dalle prime ore del mattino tenderanno ad esaurirsi;sulle restanti regioni del sud, inizialmente si avrà un ampio soleggiamento, tuttavia durante le ore pomeridiane, la nuvolosità tenderà ad aumentare, con nubi più consistenti su Campania, Calabria e la parte tirrenica della Basilicata, ma comunque in un contesto asciutto. Temperature: valori massimi e minimi in generale aumento su tutto il territorio.Venti: da deboli a moderati settentrionali al centro e al sud con qualche rinforzo sull'Appennino meridionale, aree ioniche e Sicilia; deboli meridionali sulla Liguria e variabili sul restante settentrione. Mari: molto mosso il basso Adriatico; da mossi a molto mossi Mar Ligure, Bocche di Bonifacio, Stretto di Sicilia, basso Adriatico e Ionio settentrionale; mosso il Tirreno meridionale;poco mosso l'alto Adriatico; da poco mossi a mossi i restanti bacini.