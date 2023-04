Peste suina: otto nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Otto nuovi casi di Peste suina africana sono stati accertati dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I positivi, da inizio emergenza, salgono così in totale a 561: 354 in Piemonte e 207 in Liguria. Tre nuovi casi sono stati registrati in Piemonte, in provincia di Alessandria: uno a Cassinelle (sedicesimo nel Comune da quando è iniziata l'emergenza), uno a Melazzo (due) e uno a Rocca Grimalda (quindici). Dei cinque nuovi casi in Liguria, due sono stati registrati in provincia di Genova, uno a Rossiglione (ventotto) e uno a Serra Riccò (dodici); tre in provincia di Savona, uno a Giusvalla (tre), uno a Sassello (quarantasei) e uno a Varazze (sei).