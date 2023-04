Peste suina: tre nuovi casi tra Liguria e Piemonte

Tre nuovi casi di Peste suina africana sono stati rilevati tra Piemonte e Liguria dall'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, secondo i dati aggiornati all'11 aprile. Con il caso che si aggiunge in Piemonte le positività nella regione passano a 355. Con i due nuovi casi liguri il totale nella regione è di 209. Nel complesso le positività complessive sono quindi 564. Il nuovo caso piemontese è stato registrato in provincia di Alessandria a Cavatore (terza positività nel comune da quando è iniziata l'emergenza). I due nuovi casi liguri sono stati registrati uno in provincia di Genova, a Lumarzo (primo caso da quando è iniziata l'emergenza) e uno in provincia di Savona, a Stella (quattro). Con il caso di Lumarzo diventano 78 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività.