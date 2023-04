Industriali nord ovest, lavorare insieme per incidere

Fare massa critica per portare la voce del nord ovest avendo come faro centrale la necessità di una politica industriale nazionale. E' quanto emerso dall'incontro con i parlamentari di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta promosso per la prima volta insieme dalle Confindustrie delle tre regioni e che si è focalizzato su tre temi strategici, infrastrutture, digitalizzazione e capitale umano. "Usciamo da questo incontro - sottolinea il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay - con la positività di riscontrare che c'è voglia di lavorare insieme e di rendere più frequenti questi momenti per portare una visione più incisiva nelle decisioni politiche nazionali. L'intervento più urgente - aggiunge - è lavorare su una politica industriale nazionale, che poi possiamo scaricare a terra sulle nostre regioni, che veda le aziende al centro, in grado di creare posti di lavoro, crescita, benessere, quel valore aggiunto che ci continua a permettere di essere protagonisti delle filiere internazionali". "Da parte dei parlamentari - aggiunge il presidente di Confindustria VdA, Francesco Turcato - c'è stato un impegno a portare la voce del nord ovest e lo dimostra il numero importante dei presenti al tavolo, una trentina. Incontro come questo servono a noi per portare le problematiche dei singoli territori, ognuno con le proprie peculiarità, ma messe tutte assieme, con un'unione d'intenti". Un "incontro positivo - conferma il presidente di Confindustria Liguria, Giovanni Mondini - che ha messo intorno a un tavolo tutte le forze politiche, con una trasversalità assoluta, e si vede che quando si parla dei problemi veri, alla fine, le differenze non sono così tante. Speriamo che questo sia di aiuto - conclude - per dare uno stimolo a un'azione del fare".