Peste suina: 12 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Diventano 85 i Comuni di Piemonte e Liguria con almeno un caso di Peste suina africana accertato tra i cinghiali. L'ultimo ad aggiungersi - informa l'Istituto Zooprofilattico Sperimentate di Torino, è Montoggio (Genova). I nuovi casi sono 12, di cui 10 in Liguria e due in Piemonte. Il totale dall'inizio dell'emergenza, dichiarata a fine dicembre 2021, sono 681, di cui 275 in Liguria e 406 in Piemonte. I due nuovi casi piemontesi sono stati identificati a Melazzo e Novi Ligure; i 10 dieci in Liguria a Casella, Montoggioe Savignone, in provincia di Genova; due a Giusvalla e altrettanti a Sassello e a Varazze, uno a Stella, in provincia di Savona.