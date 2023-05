Peste suina: tre nuovi casi in Piemomnte, 711 i positivi

I positivi alla peste suina Aficana sono ora 711, tre in più rispetto all'aggiornamento precedente, per tre casi segnalati in Piemonte dove il totale cresce a 421; rimane invece stabile a 290 il numero dei casi totali in Liguria. I tre nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: uno a Borghetto di Borbera (sei positività da inizio emergenza), uno a Ovada (diciannove), uno a Stazzano (due). Lo rende noto l'istituto zooprofilattico.