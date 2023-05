Universiadi Torino 2025, lanciate 9 sfide per gli studenti

Dal Salone Internazionale del Libro è partita ufficialmente la prima challenge mondiale per gli atleti della mente. A Torino, dal 13 al 23 gennaio 2025, si terranno le Universiadi, e in quelle date, oltre alle competizioni sportive, si svolgerà la prima edizione mondiale di BRAINstorm, la sfida per studenti universitari sviluppata in collaborazione coi quattro atenei piemontesi. Al Salone del Libro, la conferenza di chiusura dello stand di Torino 2025 ha svelato le 9 discipline (proprio come 9 sono gli sport che si disputeranno su neve e ghiaccio), selezionate da Università di Torino, Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Università del Piemonte Orientale. Le discipline saranno 'Sustainable society', 'Retooling democracy', 'Public health and quality of life', 'Space: the final frontier', 'City of the future: to move, to live, to grow', 'Green energy for a new Eden', 'Inequalities', 'Aging' e infine 'From food of the future to food for the future'. Si sfideranno circa 1000 studenti da tutto il mondo. Alessandro Ciro Sciretti (presidente dei Giochi di Torino 2025 e di Edisu Piemonte), non trattiene la soddisfazione: "Il sistema universitario piemontese ha fatto rete, sono orgoglioso della nuova sfida di BRAINstorm. Diffonderemo questa challenge sul territorio italiano grazie alla CRUI e in tutta Europa grazie a EUCA, con cui abbiamo già firmato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa".