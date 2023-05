COMUNE DI TORINO

Più Europa sbarca in Sala Rossa,

Viale "scippa" la lista a Giaccone

Un anno e mezzo fa aveva eletto due consiglieri, ora la lista civica di Stefano Lo Russo a Torino si ritrova senza una rappresentanza in Consiglio comunale. Dopo l’uscita dal gruppo di Elena Apollonio di Demos, l’ultimo strappo è quello del radicale Silvio Viale che ha annunciato oggi il cambio del nome: Più Europa & Radicali italiani. E così il partito di Emma Bonino e Riccardo Magi approda in Sala Rossa e la seconda forza della coalizione di centrosinistra scompare. Un vero e proprio scippo ai danni del consigliere regionale Mario Giaccone, che aveva coordinato la lista, trasformandola però in un contenitore senz’anima in cui hanno trovato posto tutti o quasi gli apolidi della coalizione. L’unico a essergli rimasto fedele pare sia l’assessore Paolo Chiavarino: non un bel viatico in vista delle regionali.

La rottura tra Viale e Giaccone si è consumata negli ultimi mesi, con le ultime battaglie intraprese in totale autonomia dal consigliere e che avrebbero provocato più di un imbarazzo al rappresentante della lista civica. In questo senso lo scippo era già avvenuto da tempo. Come spiega Viale sarebbe stato proprio Giaccone a chiedere il cambio di denominazione quasi a volersi dissociare dalle posizioni dell’esponente radicale: “Non ultime quelle sulla promozione dell'alimentazione a base di insetti e la richiesta di rimozione del crocifisso in Sala Rossa. Non ci fosse stata un’esplicita richiesta – conclude Viale – avrei semplicemente aggiunto i nomi di Più Europa e Radicali Italiani dopo quello della Lista Civica”.