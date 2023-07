Università: Chiorino, 33 milioni per le borse di studio

Nel prossimo anno accademico saranno 33 i milioni di euro destinati a finanziare le borse di studio, in Piemonte. Per costituito 22,5 milioni si tratta di fondi regionali, altri 10 milioni sono risorse FSE Plus 2021-2027 e 500 mila euro del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Lo sottolinea l'assessore regionale Elena Chiorino spiegando che "ai 33 milioni saranno poi aggiunti le somme - ancora da quantificare - introitate direttamente dall'Edisu con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'anno accademico. 2023/2024, le somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa negli accademici precedenti, le risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio (FIS) e quelle previste dal Pnrr. "Il diritto allo studio universitario non solo viene garantito, ma la platea degli aventi diritto viene ampliata: prosegue l'assessore Chiorino - cresce il numero degli studenti che potranno accedere al bando borse di studio relativo al prossimo anno accademico in quanto aumentano i limiti di reddito come requisito d'accesso. Si va dagli attuali 23.300 mila circa agli oltre 26.600 euro come valore Isee massimo di accesso. Aumentano inoltre gli importi delle borse per i redditi più bassi, i fuori sede e gli studenti che frequentano percorsi STEM. Si tratta - conclude Elena Chiorino - del più alto investimento che Regione Piemonte abbia mai realizzato nella sua storia, confermando un'attenzione crescente per tutelare il diritto allo studio e l'ampliamento dell'offerta rivolta a chi studia negli atenei del Piemonte, passando dai 40,5 milioni di euro nel 18/19 ai ben 77,5 milioni di euro nel 22/23".