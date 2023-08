Tromba d'aria a Casale, attesa visita Cirio

Una visita a Casale Monferrato del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è prevista dopo la tromba d'aria che ieri ha infuriato sulla città. Lo annuncia il sindaco, Federico Riboldi. Si tratterà, in particolare, di un sopralluogo all'ospedale Santo Spirito, del quale sono stati danneggiati il portone del pronto soccorso e circa 300 metri quadri di copertura in corrispondenza del reparto di oncologia. Numerosi in città sono gli alberi caduti sulle case e in particolare in zona Sant'Anna. Diversi i tetti scoperchiati, fra cui quello della Caserma Baronino e della sede del Consorzio di formazione professionale Foral. Nel corso della mattinata sono ripresi gli interventi dei vigil del fuoco. La trentina di situazioni più urgenti è stata risolta nella notte; in attesa ne restano oltre settanta.