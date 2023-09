Bisarca in fiamme, chiusa autostrada in direzione Savona

Un mezzo pesante che trasportava sei automobili, è andato in fiamme, stamane intorno alle 7, mentre percorreva la autostrada Torino-Savona, in direzione Liguria, all'altezza di Carmagnola.Il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di intervento e spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato l'incendio sulla bisarca.