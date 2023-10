Commissario Terribile

Dicono che… a poche ore dall’insediamento del commissario prefettizio, ad Arona sia già scoppiato un mezzo caso diplomatico. Venerdì scorso, infatti, il prefetto in pensione Alfonso Terribile (nomen omen) ha incontrato l’ex vicesindaco e onorevole leghista Alberto Gusmeroli, l’artefice della caduta dell’amministrazione, assieme agli ex assessori Monia Mazza e Marina Grassani. A che titolo? “Per opportuna cortesia istituzionale” ha fatto sapere il dottor Terribile in una nota diffusa in mattinata. Un chiarimento necessario dopo che Gusmeroli via social aveva dato l’annuncio dell’incontro indicando le priorità per la città in questa fase di transizione verso le prossime elezioni amministrative. Non solo: il commissario ha anche dovuto precisare che nei prossimi giorni incontrerà anche l’ex sindaco Federico Monti (che forse era il primo da vedere per un eventuale passaggio di consegne) e pure le opposizioni.