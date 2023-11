La genovese Cds acquisisce altri due ambulatori in Piemonte

L'azienda sanitaria genovese Cds-Casa della Salute acquisisce dal Koelliker Medical Center due poliambulatori, a Savigliano (Cuneo) e Vinovo (Torino), che offrono servizi di visite specialistiche e diagnostica per immagini. In seguito all'acquisizione, viene annunciato, saranno rinnovati e dotati delle più moderne e tecnologicamente avanzate attrezzature e strumentazioni, al pari di tutti i centri Cds-Casa della Salute. "Questa acquisizione rappresenta un passo importante del nostro percorso di sviluppo - spiega Marco Fertonani, amministratore delegato e fondatore di Cds-Casa della Salute -. A dieci anni dall'apertura del primo poliambulatorio a Genova, Cds è diventata un punto di riferimento per i pazienti di tutta la Liguria grazie a un servizio di primissimo livello in termini di competenza, tecnologia e professionalità, e caratterizzato da costi competitivi. Il nostro obiettivo è ora espanderci sul territorio nazionale partendo proprio dal Piemonte, regione nella quale siamo già riconosciuti e apprezzati, e nella quale abbiamo in previsione ulteriori aperture nei prossimi mesi a Torino, Alba e Vercelli". L'acquisizione dei poliambulatori di Savigliano e Vinovo porta a sei il totale dei centri di Cds-Casa della Salute in Piemonte, dove la società era già presente ad Alessandria, Arquata Scrivia (Alessandria), Asti e Biella. La società, che dal 2020 è controllata da Italmobiliare, conta 22 strutture tra Liguria e Piemonte, impiega oltre 380 dipendenti e 350 medici ed eroga ogni anno quasi un milione di prestazioni sanitarie.