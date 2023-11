Chiorino, "condanno fermamente il processo farsa al rettore"

L'assessora al diritto universitario della Regione Piemonte Elena Chiorino, attraverso una nota, condanna "fermamente il processo farsa al rettore Stefano Geuna messo in scena dai collettivi politicizzati di studenti". Il riferimento è alla manifestazione di ieri, dove i ragazzi hanno contestato la presenza della polizia al campus Einaudi alcuni giorni fa, quando i collettivi di sinistra hanno cercato di impedire un'iniziativa del Fuan, organizzazione giovanile vicina a Fratelli d'Italia. "L'Università - spiega Chiorino - è per definizione un luogo di pluralità e di confronto. Una realtà che non emargina o mette il bavaglio a nessuno Il confronto deve essere sempre ben accetto ed è responsabilità e dovere di tutti, dagli studenti al Rettore, garantire che esso avvenga e che avvenga nel rispetto delle regole". Per Chiorino "la fantomatica richiesta di dimissioni avanzata da taluni è tanto vergognosa quanto evidentemente strumentale: ecco perché sono al fianco del rettore Geuna, che in questi anni ha lavorato per garantire a migliaia di giovani il diritto allo studio e la pluralità di confronto e contestualmente garantendo ordine e sicurezza, laddove incivili antidemocratici hanno tentato di minarle".