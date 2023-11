Chiorino, in corteo studenti Torino ennesima prova di inciviltà

"Vergognosi tentativi che certificano l'incapacità e la pochezza di certi presunti studenti che approfittano del diritto a manifestare per mettere a soqquadro una città e a rischio l'attività di chi giornalmente lavora con serietà per la sicurezza dei cittadini". Lo sostiene, in una nota, l'assessora a Istruzione e Merito della Regione Piemonte Elena Chiorino commentando le tensioni che si sono registrate questa mattina durante il corteo studentesco. Chiorino inoltre esprime la sua solidarietà alla premier Giorgia Meloni "a tutte le Istituzioni unitamente al collega Maurizio Marrone, reo di lavorare bene da un posto che non è la sinistra. Massima vicinanza alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine per l'ennesima dimostrazione di inciviltà e maleducazione di cui Torino è stata ancora una volta un triste scenario".