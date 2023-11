Chiorino, priorità Lear è rifinanziamento ammortizzatori sociali

"La prima urgenza" per il caso della Lear presentata al tavolo al Mimit "è il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, che non si traducano però in una soluzione verso una lunga agonia ma in solo come un ponte per addivenire a una soluzione". Così l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, durante le comunicazioni nell'aula del consiglio. "La complessità della situazione è già stata illustrata al Mimit - ha aggiunto Elena Chiorino - ribadisco l'esigenza che si lavori a definire un piano industriale sostenibile superando anche la monocommittenza rispetto a Stellantis, che sarebbe un elemento di debolezza". La prossima riunione del tavolo sulla Lear è in agenda l'11 gennaio. "Attendiamo solo la comunicazione formale", ha precisato l'assessore regionale al Lavoro.