Peste suina: 33 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

In Piemonte e Liguria, nell'ultima settimana, sono stati accertati 33 nuovi casi di Peste suina africana, tra i cinghiali. Lo comunica l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Il totale delle positività nei due ultimi anni è così aggiornato a 1.079. In Liguria sono stati segnalati 24 nuovi casi, di cui 9 nel territorio di Genova; in Piemonte 9, di cui 3 a Monteacuto. I Comuni con almeno un caso di peste suina africana restano 120, tra Piemonte e Liguria. Nella settimana precedente le positività accertate erano state 29.