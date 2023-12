Peste suina: 24 nuovi casi in Liguria, 2 in Piemonte

Sono 26 in più i casi di Peste suina africana rilevati dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale nella 'zona rossa' in Liguria e Piemonte. In Liguria 24 nuove positività, di cui 6 nel territorio di Genova e primo caso a Zoagli, che porta a 123 il numero complessivo dei Comuni nelle due regioni toccati direttamente dall'epidemia del virus che si è diffuso tra i cinghiali. In Piemonte i due nuovi casi sono stati accertati entrambi a Montaldo Bormida. Il totale dall'inizio dell'emergenza, scoppiata a fine 2021, è ora di 1.133 casi, di cui 539 in Piemonte, 594 in Liguria.