Chiorino, in Piemonte 1 contratto a tempo indeterminato su 10

"Un contratto a tempo indeterminato su 10 è stato firmato nella nostra Regione: la crescita delle stabilizzazioni è del 2,5% rispetto al 2022 e addirittura del 43,5% nel paragone con il 2021". Così l'assessora al Lavoro del Piemonte, Elena Chiorino. "Sono 63.578 - sottolinea Chiorino - le trasformazioni contrattuali da tempo determinato a indeterminato registrate nel 2023 in Piemonte. E la crescita delle stabilizzazioni non è un episodio sporadico, anzi: le trasformazioni sono infatti cresciute del 43,5% rispetto al 2021 e segnano un +11,1% rispetto al 2019. Una conseguenza anche delle politiche attive per il lavoro messe in campo dalla Regione: il potenziamento della formazione e dei tirocini, ma anche gli investimenti sull'alto apprendistato, oltre che l'avvio delle Academy di filiera". "Fin dal primo giorno - afferma - abbiamo lavorato per sostenere la crescita delle nostre imprese e dei lavoratori, nella convinzione che aziende sane e competitive siano la condizione imprescindibile per garantire il dato occupazionale e condizioni contrattuali migliori. Oggi raccogliamo i frutti di queste politiche anche grazie a un sistema imprenditoriale solido, che abbinato al patrimonio di know how dei nostri lavoratori ha contributo a queste stabilizzazioni". "Ci conforta - rimarca - la crescita costante delle stabilizzazioni: è la migliore certificazione della salute delle nostre imprese".