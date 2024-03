ACCADEMIA

Università, parte la corsa a rettore. Caterina scalda i motori

Mancano due anni alle elezioni nell'ateneo di Torino ma sono già iniziate le prime manovre. Regge l'alternanza tra area medica e quella umanistica. Fari puntati su Giurisprudenza. Il dualismo tra Poggi e Rosboch e le ambizioni della vicerettrice Scomparin

Due anni alla fine del mandato di Stefano Geuna sono tanti, ma sullo sfondo si possono già scorgere le prime manovre di posizionamento di chi mira a rilevarne il testimone a capo dell’Università di Torino. I fari sono puntati sul campus Einaudi, sede tra gli altri del dipartimento di Giurisprudenza: è nota infatti la consuetudine che prevede l’alternanza a capo dell’ateneo subalpino tra medici (i più rappresentativi delle materie scientifiche) e giuristi, interlocutori privilegiati di quelle umanistiche.

Ed è proprio tra i legulei che si nota un certo attivismo. La corsa per la direzione del dipartimento è un passaggio all’interno della più ampia operazione per il rettorato. Qui Raffaele Caterina si sta occupando di assicurare a se stesso una successione senza scossoni, affidando il Dipartimento ad Anna Maria Poggi che pare abbia vinto il ballottaggio con il collega Michele Rosboch. La stessa Poggi sarebbe in predicato di varcare il portone della Fondazione Crt su nomina dell’Università che l’ha inserita nella sua terna. Insomma, una Poggi pigliatutto mentre il numero uno dell’Ires questa volta rischia di rimanere a bocca asciutta.

Lasciata la poltrona di direttore di Giurisprudenza, Caterina potrà iniziare a muoversi con mani libere per preparare la corsa per il rettorato. È proprio il suo nome, oggi, il più accreditato per la successione di Geuna, anche se nel suo dipartimento potrebbe dover battere la concorrenza di Laura Scomparin, attuale vice-rettrice, in fase di progressivo distaccamento da Geuna, finito sotto il fuoco incrociato di mezzo ateneo per le polemiche sulle presunte molestie di alcuni docenti, la mancata approvazione del nuovo Statuto (almeno per il momento) e infine per i finanziamenti a una docente accusata e sanzionata per plagio (e non si tratta di poche righe!).

Ma non c’è solo Giurisprudenza. Un altro candidato potrebbe arrivare dal dipartimento di Studi Storici ed è Gianluca Cuniberti, docente ordinario di Storia greca, delegato del rettore per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Archivistico e Museale di Ateneo.