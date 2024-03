PIEMONTE: REGIONALI, I CANDIDATI DI FDI

Gli attuali cinque consiglieri potrebbero diventare oltre venti. Fratelli d’Italia va all’assalto di Palazzo Lascaris, sede del parlamentino piemontese e in vista delle elezioni regionali del 9 giugno si prepara a diventare la prima forza del centrodestra che, con ogni probabilità, governerà altri cinque anni. A Torino i più si aspettano un testa a testa tra l’assessore uscente Maurizio Marrone e l’ex consigliere e assessore regionale Roberto Ravello, entrambi ex An. In corsa a Torino anche l’altro uscente, Davide Nicco, e l’ex sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino. A Cuneo occhi puntati su Claudio Sacchetto, già assessore all’Agricoltura nella giunta di Roberto Cota, che insidia la leadership del capogruppo Paolo Bongioanni. Ad Alessandria, il candidato forte è invece il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi.

Articolo completo su LOSPIFFERO.COM