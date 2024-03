Peste suina, dodici nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Ci sono dodici nuovi casi di Peste suina africana tra Piemonte e Liguria, nove nella prima e tre nella seconda regione. Emerge dall'aggiornamento dell'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che vede il totale salire a 1.357 positività. I nove casi piemontesi sono stati accertati sei in provincia di Alessandria, uno ad Acqui Terme (nove), uno a Parodi Ligure (tre), due a Pozzol Groppo (primi casi), uno a Predosa (tre), uno a Tortona (quattro); tre in provincia di Asti, uno a Castel Rocchero (primo caso), due a Mombaruzzo (tre). I tre casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: uno a Genova (centonove), uno a Rovegno (cinquantuno), uno a Savignone (quattordici).