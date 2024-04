Cirio, "al lavoro insieme al governo su Mirafiori"

"C'è preoccupazione per il futuro e la necessità di lavorare insieme al governo perché Stellantis aumenti la produzione nel nostro Paese". Lo ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, interpellato su Mirafiori. "Abbiamo la necessità di far sì che gli incentivi, che oggi soltanto per un quinto vengono utilizzati per comprare un'auto italiana, vengano invece utilizzati in quantità maggiore", ha sottolineato Cirio, insistendo sulla necessità di "aumentare la produzione di auto in Italia, a incominciare da Stellantis". "La Regione è pronta a fare, come ha già fatto, la sua parte proprio perché Stellantis rimane per noi, per il Piemonte, per Torino, un riferimento imprescindibile", ha spiegato ancora il governatore.