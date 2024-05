Europee: la lista Pensioni&Lavoro Risveglio Europeo senza firme

Ultime ore per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Alla Corte d'Appello di Milano ha presentato la sua lista per la circoscrizione Nord-Ovest l'alleanza "Pensioni&Lavoro e Risveglio europeo'ù". Gli esponenti sono arrivati volutamente senza le firme necessarie, almeno 15mila, per depositare la lista. Questo "in segno di protesta - come ha spiegato uno dei candidati Ugo Sarao, che è stato cancelliere proprio alla Corte d'Appello di Milano e ora è in pensione - con l'emendamento cosiddetto 'strozza liste' approvato dal Parlamento che ha impedito la partecipazione alle liste come la nostra in esenzione delle firme, visto che noi siamo imparentati in Europa con il Partito dei lavoratori lettoni". Quindi la lista tenterà poi la strada del ricorso visto che la loro lista, senza le firme necessarie, sarà ricusata. "Pensioni&Lavoro e Risveglio europeo" é la quindicesima lista depositata, da ieri, alla Corte d'Appello di Milano.