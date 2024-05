Primo maggio: sotto la pioggia parte corteo a Torino

Sotto una battente pioggia è partito il corteo del Primo maggio a Torino dalla centrale Piazza Vittorio. Non seguirà il tradizionale percorso per dei lavori in corso in via Po. In testa le istituzioni, il sindaco Lo Russo, tutte le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, infine lo spezzone dell'opposizione sociale dei centri sociali Askatasuna, dei No Tav e dei collettivi studenteschi. Ci sono anche le bandiere pro Palestina. Il corteo arriverà in Piazza San Carlo dove dal palco parlerà in rappresentanza di tutti i sindacati confederali Gianni Cortese segretario generale della Uilm Torino del Piemonte. Lo slogan scelto per la manifestazione di quest'anno è "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". Una grande bandiera della Palestina e uno striscione con la scritta "Con la resistenza palestinese contro il governo Meloni complice di guerre e crisi sociali" apre lo spezzone dell'opposizione sociale. I manifestanti hanno dei cartelli con su scritto "Siamo con la resistenza palestinese a fianco di tutti i popoli oppressi".