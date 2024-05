Europee: Stati Uniti Europa candida Renzi, Bonino, Maraio

Stati Uniti d'Europa sta presentando le sue liste in tutte le circoscrizioni italiane. Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, correrà ovunque, eccetto il nordest. La leader di +Europa, Emma Bonino, sarà candidata nel nordovest e nel centro. Il segretario del Psi, Enzo Maraio, sarà nella circoscrizione sud. La radicale Rita Bernardini correrà nelle isole. La lista presentata alla Corte d'Appello di Roma per la circoscrizione centro vede Emma Bonino al secondo posto e Matteo Renzi all'ultimo. I candidati per Lazio-Toscana-Umbria-Marche sono nell'ordine: Giandomenico Caiazza, Emma Bonino, Marietta Tidei, Eric Mauritin Jozsef (giornalista Liberation), Emanuela Pistoia, Rosa Di Giorgi, Olga Surinova (nata in Bielorussia), Gerardo Stefanelli (Presidente della provincia di Latina), Gianluca Misuraca, Silvia Bertolucci, Manuela Albertella, Giuseppina Bonaviri, Francesco Cappelletti, Tiziano Busca, Matteo Renzi.