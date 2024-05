Torino: minaccia di morte il vicino di casa, arrestato

I Carabinieri di Settimo Torinese – Compagnia Carabinieri di Chivasso - hanno arrestato un 54enne del posto, noto alle forze dell’ordine, a seguito di perquisizione domiciliare durante la quale hanno trovato una pistola SMITH & WESSON calibro 32 (con relativo munizionamento) illecitamente detenuta e non censita in banca dati, ed altre due armi corte, una a salve (sprovvista del tappo rosso) e una a gas. La perquisizione ha avuto luogo a seguito di un intervento precedente dei militari dell’Arma per sedare una lite condominiale, scaturita da futili motivi, fra l’interessato e un vicino di casa, nel corso della quale il 54enne aveva minacciato di morte il suo interlocutore, dicendogli appunto che gli avrebbe sparato in testa.La gravità delle minacce e i precedenti specifici dell’uomo hanno indotto gli investigatori a procedere con una perquisizione dell’abitazione, durante la quale hanno trovato le armi che sono state ìsequestrate, accompagnandolo in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo. Inoltre, all’interessato è stato contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale in base al comportamento violento tenuto nei confronti dei militari operanti durante le operazioni di perquisizione. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Ivrea il quale ha disposto gli arresti domiciliari.