Peste suina: 22 nuovi casi in Liguria, 2 in Piemonte

Nell'ultima settimana sono 24 i nuovi casi di Peste suina africana rilevati, tra i cinghiali, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Ventidue casi sono stati accertati in Liguria, di cui 5 a Uscio (Genova), che entra così nell'elenco dei 147 comuni di Piemonte e Liguria con almeno una positività accertata. Due i nuovi casi in Piemonte, uno ad Arquata Scrivia (Alessandria), l'altro a Mombaruzzo (Asti). Il totale dall'inizio dell'emergenza sale così a 1.448 casi, di cui 794 in Liguria e 654 in Piemonte.