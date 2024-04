Piemonte Popolare: Frediani, Corte Appello non si esprime continua raccolta firme

“L’Ufficio centrale regionale della Corte d’Appello non ha fornito una risposta alla nostra richiesta rispetto all’interpretazione della legge elettorale regionale. Fornire un parere in merito non rientrerebbe nelle sue funzioni. Rimaniamo pertanto in un limbo di incertezza e, comunque, vittime di una normativa poco chiara e fortemente penalizzante per le forze politiche che decidono di correre in modo indipendente. Proseguiamo quindi con la raccolta firme per Piemonte Popolare, un’impresa molto difficile, considerati anche i tempi ristretti, ma che porteremo avanti con il massimo impegno fino alla fine”. Lo afferma Francesca Frediani a capo della lista Piemonte Popolare in vista delle prossime elezioni regionali.