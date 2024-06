Appalti: oltre i 5 milioni dimezzati bandi e importi a base d'asta

Risultati in forte calo per gli appalti medio-grandi a maggio e nei primi cinque mesi dell’anno: dimezzati sia i bandi che i valori a base d’asta. I dati relativi alle gare con importo superiore a 5 milioni dell’osservatorio Cresme Europa servizi mostrano ancora una volta le difficoltà del mercato dei lavori pubblici riscontrate dall’inizio dell’anno dopo l’entrata in vigore del nuovo codice appalti. In questa fascia, dall’inizio del 2024 sono stati rilevati 435 bandi per 10,263 miliardi: nel confronto con i primi cinque mesi del 2023, quando erano state promosse 851 gare per 21,808 miliardi, il numero di avvisi perde il 48,9% e l’importo il 52,9% per cento. Andamento pressoché identico a maggio, quando la flessione è stata rispettivamente del 50,2% e del 53,2 per cento.