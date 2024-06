Pride: Boni (Radicali), Luxuria su bandiera Israele mente sapendo mentire

Vladimir Luxuria parlando della bandiera di Israele mente sapendo di mentire. Il virgolettato testuale di Luxuria così recita: 'In questo momento storico, la bandiera israeliana rappresenta il Governo di Netanyahu. Non il popolo israeliano che tra l'altro scende in piazza numeroso contro Netanyahu". Lo dichiara Igor Boni, esponente radicale. "Secondo questa affermazione - aggiunge -la bandiera di un Paese rappresenta il Governo non il popolo di quel Paese, non l'intero Paese. Tra poco ci diranno che il tricolore non lo si può portare a causa del Governo di Giorgia Meloni? Il paradosso si fa urticante pensando che gli stessi che dicono NO alla bandiera di Israele, stato democratico nel quale i diritti della comunità LGBTQIA+ sono garantiti, dicono SI alla bandiera palestinese dove quei diritti sono letteralmente schiacciati, distrutti, uccisi. E ancora più urticante se si pensa che presto o tardi Netanyahu e il suo Governo saranno sostituiti da altri governanti in nome di un voto democratico mentre a Gaza Hamas opprime con la violenza gli stessi palestinesi sotto un giogo feroce. Bene hanno fatto le organizzazioni che hanno detto NO a un manifesto politico del PRIDE ideologico ed estremista, escludente e discriminatorio, fintamente equidistante". "Certa sinistra estremista - prosegue -non è nuova a simili strabismi. Nella storia recente e meno recente abbiamo visto piazze inneggiare a Mao Tse-Tung, a Lenin, a Pol Pot, a Khomeini, a Fidel Castro, a Chavez e Maduro, a Putin. Dato che Vladimir Luxuria è persona molto intelligente ribadisco che queste sue dichiarazioni sono consapevoli menzogne".