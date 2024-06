Carceri: O.Napoli (Az), servono amnistia e indulto

"Sono costernato e addolorato come tanti italiani nell'apprendere che dal primo gennaio si contano 47 suicidi in carcere, comprese le guardie penitenziarie. Il sovraffollamento degli istituti di pena si risolve, è vero, costruendone di nuovi ma esso si contrasta anche con gli strumenti costituzionali dell'amnistia e dell'indulto. Strumenti sempre applicati in passato e sempre per le stesse ragioni. A conferma che la realizzazione di nuovi istituti di pena continua a essere scritta nel libro dei sogni. Trovo però orribile che le inadempienze dello Stato siano pagate con la vita dai carcerati". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, di Azione.