Tamponamento su A4 nel Vercellese, grave bambino di 12 anni

Un bambino di dodici anni è rimasto ferito gravemente, la scorsa notte, in un incidente avvenuto sull'autostrada A4, in direzione Torino, nel territorio del Comune di Borgo d'Ale, in provincia di Vercelli. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, due auto si sono tamponate, intorno alle 3 del mattino. Su una di queste viaggiava il ragazzino, che è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso al Cto di Torino.