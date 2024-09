Sull'Italia in arrivo un fronte freddo, da domenica calo termico

Dopo il passaggio dell'ultimo picco di caldo africano al Sud, in arrivo sull'Italia un fronte freddo che da domenica provocherà un forte calo termico e "poi sarà autunno per tutti". A fornire il quadro meteo dei prossimi giorni è Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, confermando che le temperature scenderanno nelle prossime ore ad iniziare dal Nord Italia e gradualmente anche al Centro. Resisterà ancora un po' il caldo al Sud dove sono previste massime fino a 35°C a Siracusa, 34 a Catania, 32 a Bari, Crotone e Lecce, 31 ad Agrigento, Andria, Barletta, Messina, Ragusa, Reggio Calabria e Trani; i 30°C saranno raggiunti a Matera e Taranto. Intanto al Centro-Nord arriveranno rovesci a carattere irregolare con acquazzoni su Nord-Est, Lazio, Abruzzo e Molise, poi dal pomeriggio gli ombrelli si apriranno o resteranno aperti su Basso Veneto, Romagna, Marche e medio-basso versante adriatico; non mancheranno dei piovaschi alternati al pieno sole sul Basso Tirreno, in un ambiente termico 'nordafricano'. Da domenica, però, cambierà tutto e il termometro - afferma Gussoni - scenderà ovunque, anche al Sud. "A Bari, per esempio, la massima crollerà dai 32°C delle prossime ore ai 22°C della domenica, Siracusa e Catania passeranno rispettivamente da 35 e 34 a 29 e 28: il calo termico sarà quasi ovunque sensibile e compreso tra 6 e 10°C in meno. Solo al Nord le temperature resteranno stazionarie in quanto già diminuite negli ultimi giorni". Per la prima settimana di ottobre le temperature resteranno sotto la media, le piogge torneranno ad essere intense da mercoledì, con un contesto autunnale atlantico caratterizzato da piogge a carattere sparso e "arriverà il vero Autunno per tutti, quest'anno un po' in anticipo", dice Gussoni. Nel dettaglio Sabato 28. Al Nord: peggiora dal Triveneto verso l'Emilia Romagna. Al Centro: temporali a macchia di leopardo, sparsi. Al Sud: sole e molto caldo fino a 35°C, qualche piovasco sul Basso Tirreno. Domenica 29. Al Nord: soleggiato, ma più fresco. Al Centro: locali rovesci sulla fascia adriatica. Al Sud: calo termico e qualche nuvola. Lunedì 30. Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato ma più fresco. Tendenza: inizio di Ottobre con perturbazioni atlantiche e frequenti piogge, specie al Centro-Nord.