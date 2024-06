Maltempo: nel Casalese raccolti devastati in pochi minuti

Il maltempo delle scorse ore ha provocato la devastazione dei raccolti in diverse zone del Casalese. A denunciarlo in una nota è la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Alessandria. "Centinaia di ettari sono stati devastati nel Casalese, a seguito del maltempo di ieri pomeriggio, con raccolto totalmente perso per molti agricoltori. Trombe d'aria, vento e grandine hanno devastato il lavoro di una stagione in pochi minuti - si legge nella nota - i consulenti tecnici e i dirigenti Cia Alessandria stanno svolgendo i sopralluoghi per valutare la conta dei danni, che si presentano ingenti in molti casi". Le zone colpite sono, in particolare: Giarole, Valmacca, Pomaro, Ticineto, Bozzole, Lu Monferrato, San Salvatore, San Martino. Tra Rivalba e Pomaro ci sono stati anche capannoni scoperchiati e alberi spezzati. "Mais e soia completamente distrutti, pioppeti rovinati. A giorni saranno dettagliate le valutazioni economiche, ma per molti agricoltori la stagione è persa", conclude la nota.