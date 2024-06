Piemonte, dalla Regione 600 euro per assumere una badante

In Piemonte ci sono 10 milioni di euro disponibili per il 'buono domiciliarità', il contributo mensile di 600 euro erogato dalla Regione per l'assistenza delle persone non autosufficienti, previsto dalla misura Scelta Sociale avviata nel febbraio 2023. Il buono viene erogato per un massimo di 24 mensilità. Potranno però richiederlo solo coloro che hanno già presentato una domanda risultata 'ammessa ma non finanziata' per mancanza di risorse, ripresentando istanza entro il 5 luglio. La richiesta deve essere presentata online, attraverso il portale Scelta Sociale della Regione Piemonte, per accedere al quale bisogna utilizzare le credenziali Spid oppure la Carta d'Identità Elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Per maggiori informazioni sui requisiti d'accesso - dall'Isee alla condizione di non autosufficienza prevista per ricevere il bonus - è possibile consultare la pagina dedicata dell'Atlante Fidaldo (Federazione Italiana dei Datori di Lavoro Domestico), disponibile al link: Piemonte - Scelta Sociale, buono per la domiciliarità. In Piemonte operano 63.480 lavoratori domestici contribuenti censiti dall'Inps. Gli assistenti familiari, o badanti, sono 31.397, in calo rispetto al 2022 a conferma del trend decrescete osservato a partire dal 2020, quando se ne contavano oltre 35 mila. Circa 30mila degli assistenti familiari residenti in Piemonte sono donne, e 1.600 uomini. In tutte le province piemontesi prevale la presenza di badanti straniere (22.852) su quelle italiane (6.898).