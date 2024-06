Viola i domiciliari, arrestato dalla finanza per evasione

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Torino, nel corso di un controllo di routine effettuato con le unità cinofile nella stazione ferroviaria Lingotto, hanno sottoposto a controllo un uomo di origini colombiane che era stato segnalato dal cane antidroga Loca. Ispezionando gli oggetti personali dell'uomo, i cinofili del gruppo pronto impiego hanno trovato un piccolo quantitativo di hashish, subito posto sotto sequestro amministrativo. Approfondendo il controllo, l'uomo è risultato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a procedimenti penali pendenti per maltrattamenti in famiglia. I militari quindi l'hanno arrestato per evasione, riportandolo al suo domicilio e segnalando all'Autorità giudiziaria per evasione.