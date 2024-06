Meteo: Italia divisa, pioggia a Nord e super caldo a Sud

Temporali forti al Nord, super caldo altrove con picchi di oltre 40 gradi al Sud. Nel fine settimana l'Italia sarà divisa in due, come spesso accade quando arriva l'anticiclone africano. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la risalita dell'alta pressione dall'Algeria con una robusta espansione verso il Mediterraneo. L'Anticiclone africano sarà solido al Sud ed al Centro, e solo parziale al Nord. Una violenta perturbazione atlantica con nubifragi, in transito dalla Francia verso Germania e Svizzera, interesserà infatti anche le nostre regioni nord-occidentali. Allerta per Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia con rischio di temporali grandinigeni associati a downbursts, le raffiche di vento orizzontale ad oltre 70 km/h. In sintesi l'Italia sarà divisa in due nelle prossime ore: il super caldo africano porterà 38°C a Terni, 37°C ad Agrigento, Caserta, Oristano e Siracusa, 36°C anche ad Arezzo, Benevento, Catania, Firenze, Ragusa, Roma e Taranto; saranno diffusi i 35°C altrove. Al settentrione sono invece previsti temporali forti, ad iniziare dalle prossime ore sulle Alpi occidentali; dal pomeriggio-sera i fenomeni colpiranno anche le pianure di Piemonte e Lombardia, poi si sposteranno verso il Triveneto, con fenomeni decisamente violenti. L'ultima domenica di Giugno vedrà comunque un veloce miglioramento anche al Nord con gli ultimi temporali nella notte sull'arco alpino e prealpino in parziale sconfinamento verso le pianure adiacenti. Nel corso della giornata prevarrà poi il sole, con caldo massimo a Bari e Siracusa con 39°C, a Catania, Foggia e Matera con 38; ancora super caldo previsto anche al Centro con 37°C ad Ascoli Piceno e 36°C a Teramo. Luglio inizierà incerto al Nord e poi verso il Centro con temporali sparsi, non particolarmente violenti; al Sud avremo ancora picchi africani con Siracusa a 41°C, Catania 40°C, Taranto 39°C, da Agrigento a Matera 38°C. Il caldo africano lunedì abbandonerà invece tutto il Nord ed il Centro. Fino a metà settimana si prevede un inizio di luglio fresco e a tratti instabile con altri acquazzoni specie sulle adriatiche e localmente al Sud tra Campania e Puglia: proseguirà dunque l'estrema siccità, preoccupante, tra Sicilia e Calabria, mentre le temperature saranno sotto media per quasi tutta la prima settimana di luglio. NEL DETTAGLIO Sabato 29. Al Nord: soleggiato e caldo poi temporali forti al Nord-Ovest. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: bel tempo e molto caldo. Domenica 30. Al Nord: soleggiato salvo rovesci su Alpi e nubi su Liguria di Levante. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: bel tempo e molto caldo. Lunedì 1. Al Nord: instabile con qualche rovescio specie al Nord-Est. Al Centro: instabile con qualche rovescio tra Toscana e Marche. Al Sud: bel tempo e ancora molto caldo. Tendenza: temporali ad inizio settimana al Centro-Nord e localmente tra Campania e Puglia, poi ritorno di sole prevalente.