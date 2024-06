M5s, Regione Piemonte e Comune di Torino aumentano costi cultura

"Ancora una volta rincari e aumenti, con Regione Piemonte e Comune di Torino che non risparmiano nemmeno il settore della cultura. Nei giorni scorsi è stato annunciato un aggiornamento dei costi per l'Abbonamento Musei per le categorie intero e senior, che dal 1 luglio aumenteranno rispettivamente di 6 e 7 euro". A sottolinearlo, in una nota, sono i consiglieri regionali M5s Piemonte Sarah Disabato e Alberto Unia, il capogruppo consiliare a Torino Andrea Russi e la consigliera comunale Tea Castiglione, vicepresidente commissione cultura. "Un aumento, comunicano, in linea con l'incremento del costo del biglietto di ingresso di numerosi musei e con il numero sempre più alto di visite da parte degli abbonati - aggiungono gli esponenti M5s -. Ciò ricadrà ancora una volta sulle fasce più deboli della popolazione, che saranno disincentivate a rinnovare l'abbonamento o sottoscriverne uno. Regione Piemonte e Comune di Torino, che sono soci fondatori dell'Associazione Abbonamento Musei e ne dovrebbero indirizzare l'attività, non hanno chiaramente mosso un dito per evitare l'incremento dei costi". "Certe dinamiche - concludono - vanno governate dalla politica con lungimiranza e coraggio, soprattutto in un settore fondamentale come quello della cultura. Il Movimento 5 Stelle solleverà il tema in consiglio regionale e comunale con interrogazioni e interpellanze".