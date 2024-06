Summer school Ue alla centrale di Trino

Visita alla centrale di Trino dei quaranta partecipanti della Summer School sul decommissioning nucleare e la gestione dei rifiuti radioattivi, promossa dal Joint Research Center della Commissione europea. Accompagnati dai tecnici Sogin, la società pubblica responsabile dello smantellamento e della valorizzazione degli impianti nucleari italiani, i partecipanti hanno visitato la centrale nucleare piemontese, oggi in dismissione. Visitate la sala controllo, l'edificio turbine, dove è stato completato lo smantellamento dei gruppi turbine-alternatori e condensatori, il principale deposito temporaneo di rifiuti radioattivi del sito e l'edificio ausiliari, dove sono terminati i lavori di svuotamento e di bonifica della piscina dei purificatori. Il personale Sogin ha illustrato, inoltre, il progetto di smantellamento del vessel, il contenitore d'acciaio nel quale avveniva la reazione nucleare, e dei suoi sistemi e componenti. Un progetto che entrerà nella fase operativa nei prossimi mesi e che rappresenta l'attività più complessa dal punto di vista ingegneristico nella dismissione di una centrale nucleare. La Summer School on nuclear decommissioning and waste management è organizzata dal Jrc della Commissione Europea in collaborazione con Sogin e Iaea, International Atomic Energy Agency.