Iren, in collegio sindacale i candidati di sgr e istituzioni

I candidati proposti da sgr e investitori istituzionali sono stati eletti come componenti del collegio sindacale di Iren con oltre il 14% dei voti espresso dall'assemblea dei soci, ovvero circa 254.424.472 . Sono dunque stati eletti presidente del collegio sindacale Sonia Ferrero, sindaco effettivo Fabrizio Riccardo Di Giusto e sindaco supplente Carlo Bellavite Pellegrini. Ferrero, che era già sindaco in Iren, dal 2016 è presidente del collegio sindacale di Geox, sindaco effettivo di Fila, presidente del collegio sindacale di Giubileo 2025 e consigliera d'amministrazione di Ferroli. Di Giusto, già sindaco supplente in Iren, è un consulente legale tributario, è nel collegio sindacale di Dinex Italia, Finconcordia; Vbr e Italstem. Bellavite Pellegrini è sindaco effettivo in illycaffè, presidente del collegio sindacale di Bnp Paribas Reim sgr, di quello di Hpf Italy, di quello di Eni Natural Energies e di quello di Suedtiroler Speck, membro dell'organismo di vigilanza e sindaco effettivo di Toyota Financial Services Italia, sindaco effettivo di Società petrolifera italiana (gruppo Eni) e sindaco effettivo di G.Pozzoli 1875. L'avvenuta elezione è stata comunicata in una nota del coordinatore del comitato dei gestori, Emilio Franco. La lista è stata presentata da Amundi Asset Management sgr, Anima sgr, Arca Fondi sgr, BancoPosta Fondi sgr, Eurizon Capital Sa, Eurizon Capital sgr, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management sgr, Interfund Sicav, Generali Asset Management sgr, Kairos Partners sgr e Mediolanum Gestione Fondi sgr.