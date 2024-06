Cirio, Silicon Box è la rivincita del triangolo industriale

La fabbrica di chip di Silicon Box che sorgerà a Novara rappresenta "il vecchio triangolo industriale che si prende la rivincita, grazie alle nostra infrastrutture (i corridoi Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam che hanno rimesso il Piemonte al centro) e la nostra capacità di innovare. La fabbrica di Silicon Box nasce nella regione dove c'è la Fondazione per l'intelligenza artificiale, a Torino". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla firma dell'accordo con Silicon Box al Mimit a Roma. "Il Piemonte è stato scelto da questa azienda in base a motivi tecnici, che aprono la strada ad altre scelte simili - ha aggiunto Cirio -. E' il primo passo per costruire una Silicon Valley in Italia. Siamo orgogliosi di essere stati scelti. Abbiamo dimostrato che investire in Piemonte e utile per chi investe". Cirio ha ricordato che "il pil della nostra regione nel 2023 per la prima volta è cresciuto come quello dell'Italia. Prima scontavamo le difficoltà dell'auto. Dal 2024, supereremo la media nazionale. Questo è il segno di una regione che si è ripresa".