Alessandria, Barosini nuovo vicesindaco e tre new entry

C'è un nuovo vicesindaco ad Alessandria. A Marica Barrera (civica Abonante per Alessandria) subentra Giovanni Barosini (Azione + Europa), già presidente del consiglio comunale. La composizione della giunta è stata ufficializzata con un comunicato stampa dal sindaco, Giorgio Abonante (Pd). Fra gli assessori ci sono tre new entry: Irene Molina (Pd, già vicepresidente del Consiglio), Roberta Cazzulo (Abonante per Alessandria) e Giovanni Ivaldi (Alessandria Civica). Abonante ha ridistribuito le deleghe dopo l'azzeramento della giunta precedente. Per sé manterrà urbanistica, turismo, eventi, progetti, spazi e istituzioni culturali, prevenzione e protezione civile, consulta pari opportunità. Sono stati confermati i dem Enrico Mazzoni, Vittoria Oneto, Giorgio Laguzzi; poi Michelangelo Serra, del Movimento 5 Stelle, e, a bilancio ed economato, la tecnica Antonella Perrone.