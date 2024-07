Abonante, obiettivo nuova giunta programma Alessandria 2030

"Nel rispetto del mandato elettorale, del voto dei cittadini e dei primi anni di governo, la squadra rispetta i confini politici che ci hanno garantito la vittoria nel 2022, il raggiungimento di molti obiettivi e un efficace lavoro nel Consiglio. Il nostro obiettivo è, e lo sarà fino al 2027, l'attuazione del programma Alessandria 2030. L'unità del campo progressista è fondamentale, insieme al M5S, fondante in questa coalizione così come il civismo". Così, il sindaco Giorgio Abonante (Pd) commenta la formazione della nuova giunta, ufficializzata oggi dopo l'azzeramento della precedente il 27 giugno. "Per Alessandria - aggiunge - l'unità di queste forze, con la presenza incisiva di Azione, ha come obiettivo dei prossimi 3 anni anche la riorganizzazione del Gruppo Amag, la creazione di una multiutility della piana alessandrina più forte e più efficiente, vivibilità del centro e dei sobborghi a partire dalla piena attuazione di una ZTL centrale".