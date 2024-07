Movida a Torino, multe a locali pubblici per ottomila euro

Sette locali multati per un totale di oltre ottomila euro, 160 persone identificate. Questo il bilancio dei controlli di ieri sera delle forze dell'ordine, a Torino, nelle zone della movida cittadina. L'attività, coordinata dalla questura, si è concentrata in particolare in via Berthollet, via Matteo Pescatore, ai Murazzi del Po, in Piazza Vittorio Veneto e in Piazza Santa Giulia. I carabinieri del Nas hanno inflitto sanzioni amministrative per complessivi duemila euro a un esercizio commerciale in via San Tommaso per varie violazioni. Sei locali sono stati multati dalla polizia municipale per l'ampliamento abusivo dei dehor. La sanzione record, pari a circa 4.100, è andata a un circolo in piazza Santa Giulia per somministrazione di bevande ai non soci e per la mancanza di controlli per l'accesso ai tesserati.