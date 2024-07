Maltempo: ancora allerta gialla in Piemonte per temporali

Rimane l'allerta gialla per rischio idrogeologico in Piemonte. In base alle previsioni dell'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale, oggi pomeriggio sono previsti rovesci a ridosso delle Alpi nord-occidentali, con scarsa probabilità di sconfinamento alle pianure adiacenti. L'allerta gialla riguarda il settore nordoccidentale della regione, dove sono ancora possibili locali allagamenti e fenomeni di versante. Tra domani e dopodomani, ci saranno dapprima residue condizioni debolmente instabili sulla regione, seguite da una tregua temporaneamente più soleggiata nelle ore diurne di martedì. Già dalla serata di martedì, un nuovo passaggio di aria fredda in quota dalla Francia al nord Italia, porterà un nuovo moderato peggioramento del tempo per mercoledì con associato calo termico.